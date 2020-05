El ministre de Sanitat alerta que a la tardor hi pot haver un rebrot de l'epidèmia

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha reconegut que de moment no hi ha «cap garantia» que no es produeixi un rebrot de coronavirus a la tardor.

«Ens situem en el pitjor escenari: rebrot a la tardor i sense vacuna. Farem tot el possible per evitar-ho, tenint sistemes de detecció precoç que permetin controlar-los en un temps curt», va dir ahir.

Va assegurar que el període de detecció se situa ara entre un i tres dies.

Illa va reconèixer que ja s'han produït «alguns rebrots» de la Covid-19 en els últims dies a Lleida, a Conca i a la població murciana de Totana, però va assenyalar que les autoritats sanitàries «han detectat molt precoçment aquest petit repunt de positius» i han controlat adequadament «les possibles infeccions derivades gràcies a l'aïllament de contactes».

Durant la seva compareixença setmanal a la Comissió de Sanitat del Congrés per la crisi del coronavirus, el ministre va aplaudir la «prudència» de Catalunya i Múrcia per haver demanat no passar de fase en el procés de desescalada.