La UEA reclama una solució per a tots els treballadors afectats pel confinament

Un mes i mig llarg després, els treballadors de la Conca d'Òdena no residents als quatre municipis afectats pel confinament decretat el 12 de març i vigent fins al 4 d'abril encara no han trobat una solució per a la seva situació legal durant aquelles setmanes. Els treballadors de les empreses no essencials no podien assistir al seu lloc de feina, però ningú els ha reconegut encara un marc legal per tal de poder justificar aquells dies.

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) insisteix a reclamar al Govern de l'Estat una solució per a aquest conflicte en què es van veure involucrats, segons càlculs de la mateixa UEA, els aproximadament 2.000 treballadors de fora de la Conca que hi treballen, tot i que alguns ja haurien cobrat el sou avançat per l'empresa (diners que no han estat recuperats) mentre que d'altres haurien estat en règim d'ERTO durant aquest període. La xifra, per tant, d'afectats concrets per l'impagament és imprecisa.

La UEA, així com els sindicats, els ajuntaments del territori i la Generalitat, reclamen que s'equipari aquelles setmanes a una baixa laboral, però el Govern no ha legislat en aquest sentit, tal com sí ho va fer amb els treballadors de la Conca que treballen fora d'aquest perímetre.



La UEA reclama

«Estem igual que el primer dia», diu Joan Domènech, president de la UEA. «Anem tots a una, però és totalment incomprensible que a dia d'avui encara estiguem pendents de resoldre-ho», apunta. Els afectats «no saben quina és la seva situació, no els consta res, tan sols que no van acudir al seu lloc de treball. Es demana una baixa laboral, però el Govern central no en diu res», explica Domènech.

Aquest mateix dilluns, el president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar la Conca d'Òdena, i se li va recordar la problemàtica, diu Domènech. «Ens va dir que personalment enviaria una carta al president del govern explicant-li-ho». De moment, no hi ha resposta.

El president de la UEA insisteix que és un problema sobretot per als treballadors afectats, però també per a les empreses, que «per culpa del confinament no tenien prou gent per treballar. Es va haver de contractar ETTs», diu Domènech, que diu que tampoc la Generalitat, que insistia en el tancament i alhora en mantenir l'activitat econòmica, no va aportar cap solució, tot i que recorda que «és l'Estat qui té plens poders sobre la situació. Qui ha de decidir». El president de la UEA creu que l'anormalitat d'aquells dies «va afectar poc o molt totes les empreses de la zona confinada», i que en aquest assumpte «empreses i treballadors van junts. Hem de defensar els interessos de tots».



El punt de vista sindical

Per la seva banda, Alfonsa Santiesteban, coordinadora de l'Anoia de CCOO, insisteix que la solució al conflicte és «reconèixer la baixa laboral. Així ho van dir els departaments d'Indústria i de Salut». Santiesteban té constància de treballadors que van cobrar de l'empresa, «però ara se'ls reclamen les hores, perquè les empreses creien que les recuperarien de la seguretat social. Però no es reconeixen les baixes. En canvi, si regalen aquestes hores la resta de treballadors se senten perjudicats. En algunes empreses és motiu de negociació», conclou.