Un tràiler que transportava porcs ha bolcat aquest dilluns a la matinada al km 39 de la C-17, a Tagamanent. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 00.12 hores i hi han desplaçat deu dotacions. El conductor, que havia quedat atrapat, ha estat alliberat a les 01.42 hores. Posteriorment s'han iniciat les maniobres de traspàs dels porcs. A les 8 hores d'aquest dilluns al matí els bombers encara hi treballaven i hi havia afectacions al trànsit.