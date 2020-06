El Govern britànic reconeix una resposta lenta davant el virus

El Regne Unit va registrar ahir 77 nous morts per coronavirus, xifra que va pujar la xifra de difunts a més de 40.542 i va fer créixer el nombre de casos a 286.194, segons dades del ministeri de Sanitat del Regne Unit. La xifra de contagis va incrementar en 1.326 respecte al dissabte, tal com va confirmar el Govern al balanç.

Encara que el nombre de morts és un dels més baixos des que es va declarar l'epidèmia al Regne Unit, el membre del comitè d'experts mèdics del Govern britànic (SAGE, per la sigla en anglès) John Edmunds va lamentar que la quarantena nacional s'hauria d'haver decretat abans del que es va fer i que s'han perdut «moltes vides» per no haver avançat les mesures finalment adoptades davant la pandèmia.

«Crec que que hauríem d'haver-la declarat a principi de març, cosa molt difícil per la poca consciència que teníem de la situació i les dades que barrejàvem»,va lamentar el membre del comitè d'experts del Govern britànic en declaracions al programa d'Andrew Marr, a la cadena BBC.

«I crec que que hauria estat molt difícil 'prémer el gallet' en aquest moment. Però tant de bo ho haguéssim fet, tant de bo haguéssim tancat abans el país. Ha costat moltes vides», va afegir John Edmunds durant la seva intervenció en el programa.