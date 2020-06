Els filtres facials estrenen un programa d'actes que reconeixerà els sanitaris

L'Ajuntament de Berga ha elaborat una programació d'actes simbòlics que es portaran a terme durant la setmana de Corpus. Els actes de la Patum Confinada van començar aquest dimecres a les xarxes socials amb una sèrie de filtres facials patumaires. Aquest dijous a l'església parroquial de Santa Eulàlia tindrà lloc a 2/4 d'11 del matí una missa major cantada per l'Orfeó Berguedà, que interpretarà l'Himne del Sagrat Cor de mossèn Marià Miró. A 2/4 de 10 del vespre, la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga interpretarà un salt de Patum des del castell de Berga. Divendres, dia dels més menuts, l'Associació de la Patum Infantil ha organitzat una jornada solidària amb un challenge perquè infants i adults puguin fer Patum des de casa. Per a dissabte no hi ha cap acte programat i l'atenció es traslladarà a diumenge, quan l'Ajuntament i els representants de les comparses faran una ofrena floral per reconèixer la tasca del personal sanitari i de centres residencials de gent gran durant la pandèmia del coronavirus. El 14 de juny a les 10 del matí es lliurarà el ram de la Geganta Nova a la residència Sant Bernabé i el ram de la Geganta Vella a la residència Nostra Senyora de Queralt. A les 12 es dipositarà el ram de l'àliga al santuari de Queralt.