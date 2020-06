Bars i restaurants no preveuen que l'afluència de comensals augmenti considerablement

A partir d'avui ja es pot beure una cervesa o menjar a les barres dels bars. Tot i això, molts propietaris no preveuen que això suposi un increment important de clients en els propers dies, i per aquest motiu també esperen amb candeletes la fi de l'estat d'alarma. «Podré tenir més gent a la terrassa i podré servir a la barra, però no serà un increment significatiu. Tot això suposa menys clients i nosaltres tenim el mateix personal», es lamenta Sílvia Culell, copropietària del bar-restaurant La Barana, a la plaça de Sant Pere de Berga. Una situació en què es troben altres restauradors. Ella, a part, també és copropietària de La General, l'únic local d'oci nocturn de la ciutat, i afirma que encara no ha obert perquè no veuen viable tornar aixecar la persiana del negoci si els clients no poden ballar i han d'estar asseguts en cadires.