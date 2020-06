Les multes de la Zona de Baixes Emissions als vehicles més contaminants s'activaran el 15 de setembre

Les multes de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) als vehicles més contaminants s'activaran a partir del 15 de setembre, segons ha anunciat aquest dimecres el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. Inicialment, el règim sancionador havia d'entrar en vigor l'1 d'abril però a causa de l'estat d'alarma no va arribar a activar-se. El nou calendari sancionador no afecta a furgonetes i vehicles pesants com camions i autocars sense distintiu ambiental, que gaudiran d'una moratòria de diversos mesos. Per altra banda, també podran gaudir d'una moratòria motos o cotxes d'autònoms amb rendes baixes que utilitzen el vehicle per treballar.

Un cop s'apliquin sancions a partir del 15 de setembre, les multes aniran dels 100 als 500 euros, en funció de la infracció. En cas de reincidència, les sancions podran incrementar un 30% respecte del mínim.

Moratòries

Concretament, els vehicles d'autònoms amb rendes baixes i les furgonetes sense etiqueta ambiental podran circular per la ZBE fins a l'1 d'abril del 2021; els vehicles pesants de mercaderies, camions i autocars petits fins a l'1 de juliol del 2021; i els autobusos i autocars que transporten passatgers tindran marge fins a l'1 de gener del 2022.

Paral·lelament al nou calendari de multes i moratòries, l'AMB i els cinc ajuntaments metropolitans que integren la ZBE Rondes BCN (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs) també han ampliat el llindar econòmic per acollir-se a la moratòria per als autònoms que acreditin que els cal el vehicle per treballar.

Inicialment podien beneficiar-se d'aquesta moratòria les persones amb uns ingressos iguals o inferiors a 1,1 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). Ara s'amplia el llindar econòmic i poden acollir-s'hi les que tinguin uns ingressos equivalents o inferiors a 2 vegades l'IPREM.

També s'ha acordat establir una taula de coordinació metropolitana per fer seguiment de les mesures i es reiniciarà una campanya de comunicació sobre la ZBE durant el juliol i l'agost. Durant aquests mesos també es faran avisos per carta als infractors amb l'objectiu de conscienciar i donar marge d'adaptació abans de començar a multar.

Filtres per reduir la contaminació

Durant la roda de premsa, Poveda ha destacat que la ZBE coincideix amb mesures complementàries com l'anunci d'un 'pla renove' per part del govern espanyol per a la compra de vehicles de 550 milions d'euros i l'homologació de filtres per reduir l'efecte contaminador per a vehicles pesants.

Sobre aquesta darrera mesura, ha explicat que es permetria que amb la col·locació d'un filtre al vehicle es pugui tenir dret a una etiqueta ambiental i per tant circular per la ZBE un cop s'aixequi la moratòria.

De fet, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident d'Ecologia de l'AMB, Eloi Badia, ha indicat que si bé per a autònoms i furgonetes lleugeres el calendari de moratòria s'ajusta a la paralització per l'estat d'alarma i s'amplia tres mesos, en la resta d'exempcions es dona més marge precisament perquè els vehicles pesants puguin instal·lar un filtre anticontaminació per circular per la ZBE.

"És una salvaguarda per garantir que no deixarem que ningú que pugui accedir als filtres tingui un problema pel nostre calendari", ha afegit Badia.

Amb tot, ha deixat clar que d'acord amb el ministeri d'Indústria no podran optar a aquests filtres ni turismes, ni motos ni furgonetes lleugeres. Badia ha apuntat que la DGT ja està treballant-hi perquè els que sí que hi tinguin dret -vehicles pesants i autocars- puguin acostar-se a les ITV el més aviat possible per a la transformació del vehicle.

Des de la Generalitat, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, ha conclòs, per tant, que aquells conductors que no tenen etiqueta

i volen circular per la ZBE poden o bé substituir el vehicle per un altre o bé optar pel filtre, si hi tenen dret.

Rius ha apuntat que la Generalitat hauria preferit que l'inici de la moratòria per als vehicles pesants fos de nou mesos en lloc de sis precisament per tenir encara més marge per al procés de canvi.

"La ZBE ha vingut per quedar-se"

"La ZBE ha vingut per quedar-se", ha destacat Poveda, que ha avançat que en els pròxims mesos l'AMB presentarà propostes de noves zones de baixes emissions en altres ciutats metropolitanes.

Concretament, ha afirmat que municipis com Sant Cugat o Sant Joan Despí ja han manifestat la seva voluntat de ser zones de baixes emissions.

Per la seva banda, Badia ha defensar que és "imprescindible" que es torni a activar la ZBE i ha posat èmfasi en què cuidar l'aire és també una mesura de prevenció davant de la covid-19 ja que hi ha estudis que associen la contaminació com un factor agreujant.

Per la seva banda, Mercè Rius ha remarcat que la ZBE és "necessària" i la "mesura més potent" si bé també ha admès que no és "suficient" per millorar la qualitat de l'aire en els nivells que calen des d'un punt de vista de protecció de la salut i de la normativa europea.

Vehicles i nivells de contaminació

Durant la roda de premsa, Badia ha explicat que durant el mes d'abril -en ple confinament- s'ha observat que un 8,67% dels vehicles que circulaven per Barcelona no tenien distintiu ambiental de la DGT. D'aquests, ha desgranat, uns 4.360 són cotxes i motos.

Són xifres similars a les d'abans de l'estat d'alarma, que indiquen segons Badia que el transport de mercaderies havia fet ja "gran part de la feina" quan suposadament havia de començar el règim sancionador, tot i la moratòria de la que disposaven.

El regidor també s'ha referit a la reducció dels nivells de contaminació a Barcelona (per damunt del 50 o el 60%) durant la pandèmia a causa de les restriccions de mobilitat.

Després de mesos excepcionals de poc trànsit privat i uns nivells més baixos de contaminació, ha assegurat que caldria una reducció del trànsit del 25% dels nivells habituals per complir realment amb els objectius de contaminació fixats per l'OMS.

Transport públic

Tant Badia com Poveda han destacat també que amb la desescalada s'està recuperant la normalitat en l'ús del vehicle privat mentre que el ritme de recuperació d'usuaris del transport públic avança lentament i han crescut els usuaris que opten per la bicicleta o anar a peu.

"Necessitarem recuperar de forma urgent la mobilitat en transport públic", ha alertat el regidor. Preguntat per aquesta qüestió Poveda no ha detallat cap pla per recuperar la confiança dels ciutadans per aquest mode de transport en l'etapa post-covid més enllà de remarcar que s'està fent una neteja i desinfecció del transport públic i que s'apliquen mesures com l'ús obligatori de la mascareta.