El CatSalut no té data per a la normalització de l'atenció presencial a tots els ambulatioris

El Servei Català de la Salut encara no té data de quan es normalitzarà l'atenció presencial als ambulatoris prèvia a la crisi per la covid-19. En el cas de Manresa, aquesta atenció només es fa al CAP Bages si és que es tracta d'una urgència, mentre que si no és el cas, tant en aquest centre de primària com en els tres restants que hi ha a Manresa -CAP Barri Antic, CAP Sagrada Família i CAP Les Bases- és amb cita prèvia.

Fonts de la Regió Sanitària Catalunya Central han remarcat que actualment ja es fa activitat als quatre CAP de Manresa, però encara no per a activitat espontània, sinó que es fa atenció amb cita prèvia. Pel que fa a les visites, les mateixes fonts han informat que es potencien les eines telemàtiques i els espais virtuals (telèfon, e-consulta, videoconsulta, l'aplicació La Meva Salut) per contactar amb els professionals sanitaris. Totes aquelles visites en què cal una atenció presencial, són programades pels professionals sanitaris per tal de garantir la seguretat de ciutadans i professionals.