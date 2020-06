Els casals d'estiu es mantenen amb grups més reduïts i adaptant activitats

Coincidint amb l'inici de les vacances escolars, els casals d'estiu per a infants i joves tornen a la Catalunya Central, malgrat la crisi de la covid-19. Com és habitual, aquestes activitats estan organitzades tant per ajuntaments com per gimnasos i entitats privades de diferents municipis. Tot i que l'essència dels casals es manté com en anys anteriors, en aquesta ocasió els organitzadors consultats per aquest diari expliquen que han hagut d'adaptar-los i extremar les mesures de seguretat per evitar qualsevol focus de coronavirus. Alguns dels casals ja comencen avui mateix, mentre que d'altres tenen l'inici fixat per dilluns de la setmana que ve, el 29 de juny.

Una de les mesures obligatòries que han hagut d'adoptar tots els casals és la limitació del nombre d'alumnes per grup. Segons explica Laura Castell, regidora d'Esports de Navarcles, cadascun dels grups està format per un màxim de 10 persones. Afegeix que, al llarg del casal, els infants sempre aniran en aquest mateix grup i, tal com també assenyalen des d'altres casals, els infants de diferents grups no es barrejaran ni faran activitats compartides. A més, Mireia Subirana, tècnica d'Esports i Educació de Sant Fruitós de Bages, afegeix que tots els monitors han fet un curs específic i obligatori per la covid, tal com han fet els monitors dels casals d'altres municipis.

També, sempre en la línia d'evitar més contactes dels necessaris i aglomeracions, s'han diversificat espais. Així, en el cas del Bitxac de Santpedor els participants en el casal es repartiran en diferents espais en funció de l'edat i hi haurà activitats a l'escola Riu d'Or, a la Serreta, a l'institut i també al poliesportiu, i s'utilitzaran els espais a l'aire lliure excepte en cas de pluja, que serà necessari usar les aules o gimnasos, segons explica Roser Llobera, regidora d'Infància i Joventut de Santpedor. És una distribució similar a la que es farà a Navarcles, on els infants es distribuiran entre les dues escoles públiques, com es feia, i a més enguany s'hi afegeix el pavelló. També es farà el mateix al Vitamina de Sant Fruitós, on els participants estaran dividits entre les dues escoles públiques i l'institut, a més dels espais que en moments puntuals es puguin utilitzar per fer diferents activitats, com el Bosquet o el Cobert del Batre, entre d'altres. En el cas de Manresa, el Casal Esportiu Municipal es portarà tot de forma íntegra a la zona esportiva del Congost, on ja hi ha nombrosos equipaments per evitar que els grups estiguin concentrats en un espai reduït. A més, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, explica que hi haurà un marge de mitja hora a les entrades i les sortides perquè siguin esglaonades. Albert Canal, del Nat's, afegeix que en el seu cas els pares tampoc podran entrar al recinte i hauran de recollir els fills a fora.

A Santpedor, per exemple, cadascun dels espais tindrà diferents entrades per als grups, i segons expliquen fonts de l'Ajuntament de Cardona cada dia caldrà prendre la temperatura a tots els infants. A més, Massegú, igual que des dels diferents casals, recorda que les famílies han de fer un certificat segons el qual els infants estan al corrent de les vacunes i en les dues setmanes anteriors al campus no han tingut símptomes que es puguin relacionar amb el coronavirus.



Canvis en les activitats

Una altra de les coses que s'han eliminat en els campus que ho feien, com el de Sant Fruitós o el del Cube, són els bivacs i les acampades. Abraham Alonso, de Cube, explica que a final de setmana organitzaven una acampada i també una festa d'escuma, en la qual participaven entre 60 i 80 infants, i que aquest any ho han suprimit, malgrat que «mantenim l'essència» de Cube Kids.

Més enllà d'aquestes situacions puntuals, des de tots els campus també assenyalen que es potenciaran les activitats que permeten una distància social més gran i també s'evitaran els desplaçaments que requereixen transports col·lectius com l'autobús.

En aquest sentit, Massegú explica que a Manresa totes les activitats es concentren al Congost i s'eviten els desplaçaments al parc de l'Agulla, ja que amb les condicions actuals, en les quals no es barregen grups, no es poden omplir els vehicles al 100% de la seva capacitat. Aquest canvi farà que tot quedi concentrat als diferents equipaments que hi ha a la zona del Congost i que no es portin a terme el caiac i ni el piragüisme al parc de l'Agulla, on a més del tema del transport també s'hi ajuntava el de l'ús dels vestuaris i la desinfecció de tot el material. En aquest punt, però, tots els casals consultats coincideixen a assenyalar que després de cada activitat es desinfectarà el material que hagin utilitzat els infants.

Canal també explica que les activitats «seran més a distància» i «més individuals» que en altres ocasions.