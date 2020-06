Amnistia Internacional denuncia casos "d'ús il·legal de la força" per part de la policia a Espanya durant el confinament per frenar l'expansió de la covid-19. En un informe en què analitza violacions de drets humans durant el confinament a Europa, l'organització es mostra "preocupada" per casos en què la policia ha utilitzat "de manera il·legal la força" a Espanya i subratlla que ja ha denunciat anteriorment "la manca d'investigacions ràpides i imparcials" sobre aquests casos, així com sobre "controls policials discriminatoris". D'altra banda, l'organització insisteix en la seva "preocupació" reiterada sobre "les restriccions desproporcionades" a Espanya pel que fa a la llibertat d'expressió per la 'llei mordassa'.

En l'informe, Amnistia Internacional denuncia diversos casos en què considera que la policia ha fet un "ús il·legal de la força" des del 15 de març, dia en què es va adoptar formalment el confinament. Segons apunta el document recollint dades del Ministeri de l'Interior, s'han comptabilitzat més d'un milió d'infraccions i més de 8.500 persones han estat detingudes durant el confinament a Espanya.

Entre els casos "d'ús il·legal de la força" per part de la policia que recull l'informe, hi ha el de "persones que han estat bufetejades i empentades sense oferir cap tipus de resistència a un control d'identificació o a una detenció".

Per exemple, l'organització denuncia un cas al País Valencià en què la policia va fer baixar un home i una dona del seu cotxe i van demanar a l'home que es baixés els pantalons i la roba interior mentre estava a la carretera. Un altre dels casos que expliquen és a Bilbao, on policies van "empentar" i "pegar de manera violenta amb la porra" un noi, mentre que a Màlaga policies van "pegar diverses vegades" un home abans de detenir-lo.

A més, Amnistia Internacional denuncia en l'informe que algunes de les persones que han gravat aquestes situacions han estat multades per "ús sense autorització d'imatges d'oficials de policia" i "manca de respecte a la policia".

"El primer delicte és particularment problemàtic i restringeix desproporcionadament el dret a la llibertat d'expressió", indica l'informe, que reivindica el dret a poder informar la ciutadania sobre les actuacions policials.

Pel que fa al delicte sobre el respecte a la policia, l'organització insisteix en la seva "preocupació" sobre la "vaga formulació" de l'article 37.4 de la 'llei mordassa' i recorda que "milers de persones són multades cada dia" com a conseqüència d'aquesta "vaguetat".