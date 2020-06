L'últim succés amb un treballador a les mines del Bages es va produir fa tan sols tres setmanes i també va ser a Balsareny

L'accident va passar just quan es complien tres setmanes del darrer incident mortal a les mines del Bages. L'accident del 4 de juny passat també va ser a les mines de Vilafruns, encara que en una galeria diferent de la de l'accident d'ahir al matí.

La víctima aleshores va ser Pau Camp Pla, de 45 anys d'edat i fill del compositor manresà Manel Camp. En aquella ocasió, el fatal succés es va produir de matinada, i va tenir lloc just en acabar la substitució d'un ventilador de la galeria, que s'utilitza per fer baixar la temperatura i injectar oxigen, quan a Camp li va caure a sobre una placa de roca de grans dimensions juntament amb altres roques de menors dimensions. Com en l'accident d'ahir, Camp treballava per a l'empresa de Berga Montajes Rus, subcontractada per ICL. Després de l'accident i davant de la impossibilitat d'assistir al funeral per les restriccions de la covid, els companys miners li van fer un emotiu homenatge a les portes de la funerària.

Com a precedent d'aquests dos accidents mortals, el 7 de maig passat un treballador ja va resultar ferit en estat greu a la mina de Sallent després que li caigués a sobre una pedra de grans dimensions.

Tot i això, l'accident mortal d'ara fa tres setmanes va ser el primer amb aquest fatal desenllaç que hi ha hagut a les mines del Bages des de l'any 2015. Va ser el 25 de novembre d'aquell any i també va passar a la mina de Vilafruns. En l'accident va perdre la vida el navassenc Sergi Font Vilardell, que com els dos últims treballadors que han perdut la vida a la mina, també treballava per a l'empresa Montajes Rus.

Font era veí de Navàs i tenia 26 anys. Quan va patir l'accident el jove feia tasques de manteniment a les instal·lacions mineres i va morir en caure-li a sobre una roca despresa de la galeria on era.