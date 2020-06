Suspesa la celebració de Sant Cristòfol a Berga per seguretat

La festa de Sant Cristòfol, patró dels xofers, que s'havia de celebrar el proper 11 de juliol, ha quedat suspesa aquest any a Berga per motius de seguretat sanitària, segons han acordat l'Ajuntament de Berga i el Montepio. Les dues entitats organitzadores de la festa han valorat que els espais on es desenvolupava tradicionalment la celebració, que consisteix en una recepció i entrega de guardons a l'ajuntament i la concorreguda benedicció de vehicles al passeig de la Pau, dificultaven poder mantenir la distància de seguretat recomanada per evitar contagis de coronavirus. Per aquest motiu, s'ha decidit suspendre la celebració d'enguany a la capital berguedana, tal com ja s'ha fet també amb la Patum i la Festa dels Elois.