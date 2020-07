Catalunya homenatjarà els difunts per la pandèmia el pròxim 9 de juliol

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que Catalunya celebrarà un «acte d'homenatge nacional» en record de tots els morts per covid-19 el proper 9 de juliol. Va ser durant el ple monogràfic sobre la pandèmia que va arrencar ahir al Parlament (vegeu pàgina següent).

«Entre el que crec que no hem trobat la manera de fer-ho bé hi ha l'acompanyament de les persones estimades que han mort durant aquests mesos», va dir Torra al final de la seva intervenció. El president va lamentar la «ferida oberta» que ha deixat en molts ciutadans no haver pogut acompanyar un ésser estimat durant els últims moments de la seva vida, «per agafar-li la mà i dir-li que no estava sol». «Això deixa un dol que trigarà a passar, un dol mal fet, un impacte enorme. I, sobre tot això, també necessitem una reflexió de país», va afirmar abans d'anunciar l'acte institucional, que servirà per recordar col·lectivament tots aquests morts.

D'altra banda, el conseller d'Acció Exterior, Transparència, Bernat Solé, va explicar que les 15 delegacions del Govern han atès 2.856 persones a 107 països que tenien dificultats per tornar a casa enmig de la pandèmia. Durant el ple monogràfic de la covid-19, el conseller va explicar que el 94% de les consultes rebudes ja han estat resoltes, i va situar les xifres com una clara mostra que cal «reforçar» la presència de les delegacions a l'exterior.

Les delegacions de la Generalitat a l'estranger han elaborat més de 1.200 informes sobre les mesures de confinament d'altres països i també de les de recuperació econòmica i social.