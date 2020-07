Torra, sobre la proposta de les Juntes de Tractament de les presons: «Tercer grau? Llibertat!»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionat a la proposta de les Juntes de Tractament de les presons de proposar per unanimitat el tercer grau per els líders independentistes empresonats. "Mai no haurien d'haver estat jutjats, mai no haurien d'haver entrat a la presó, tampoc haurien de seguir a la presó. 3r grau? Llibertat!" ha piulat a través del seu compte de Twitter per després donar "força" als nou polítics empresonats per l'1-O. En la mateixa línia, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha destacat que el règim de semillibertat "no és cap privilegi, sinó un dret".





"No haurien de ser a la presó. Per fi se'ls concedeix el tercer grau. No és cap privilegi, és un dret.", ha afegit Borràs en la seva piulada.Per la seva banda, el president del PDeCAT però que no ha de tapar "l'enorme injustícia que segueixen patint i que seguirem denunciant ara i sempre".El règim de semillibertat haurà de ser confirmat pel Departament de Justícia en un termini màxim de dos mesos. Tot i que la decisió podria acabar en mans de la justícia.