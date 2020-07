El Segrià, primera comarca catalana que es torna a confinar per un rebrot de covid-19

El Segrià és la primera comarca de Catalunya que pateix un rebrot prou greu per fer marxa enrere i tornar-se a confinar. Des d'ahir a les quatre de la tarda, ningú pot entrar o sortir de la comarca si no és per motius laborals o justificats. Els més de 200.000 residents al Segrià sí que poden moure's per la comarca, però estan prohibides les reunions de més de 10 persones, i es restringeixen de nou les visites a les residències de gent gran.

La comarca registra una taxa d'incidència de la covid-19 de 149,1 persones contagiades per cada 100.000 habitants en els últims quinze dies. Els Mossos fan controls a les carreteres amb uns 200 efectius.

La restricció va entrar en vigor a les 12 del migdia d'aquest dissabte, però es va donar un marge de quatre hores, a partir de les 4 de la tarda, per començar a aplicar les restriccions de mobilitat. Fins a aquesta hora es va permetre l'entrada de residents al Segrià i la sortida dels que no hi tinguessin la residència habitual, segons va detallar el titular d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch.

El confinament «no té data final» diu Buch, però avança que pot durar «uns 10 o 15 dies», que és el període d'evolució del virus. Per controlar la mobilitat, Buch va advertir que «a partir de demà, dilluns, es demanaran certificats d'autoresponsabilitat» com el que va habilitar la Generalitat a l'inici de la pandèmia, i que a partir de dimarts caldrà presentar també un certificat de l'empresa per a la qual es treballa.

L'anunci del confinament perimetral el va fer ahir al matí el president de la Generalitat, Quim Torra. «Fem un pas enrere per protegir-nos i controlar el rebrot», va afirmar. Torra va explicar que la decisió no es va prendre abans perquè ha estat ara «quan els experts ho han recomanat».

Els habitants de Lleida van rebre amb resignació la decisió del Govern de confinar la comarca del Segrià per l'augment de casos de covid-19 en les darreres setmanes.

Els Mossos d'Esquadra van muntar un centre de comandament avançat a l'àrea de servei de Vila-sana (Pla d'Urgell), al costat de l'autovia A-2, per desplegar els controls de trànsit per controlar el confinament. Més d'una vintena d'unitats de trànsit i de l'Arro es van desplaçar a la demarcació, on també es va habilitar un helicòpter per la vigilància.

Els 200.000 habitants del Segrià no poden sortir de la comarca, excepte si és per feina. Per això, el transport públic es manté operatiu per prestar servei en el cas de les activitats essencials, comercials, empresarials i econòmiques, segons va informar el Departament de Territori en un comunicat.

Així, funcionen per carretera busos urbans i interurbans, i també els trens amb Rodalies Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), en AVE llarga distància o Avant. No funciona, però, el servei turístic del Tren dels Llacs, que es reprenia justament ahir.

A banda de les reunions de més de 10 persones, també queden restringides les visites a residències –els centres de dia quedaran directament tancats, segons la consellera de Salut, Alba Vergés. En canvi, es permet la resta d'activitats, fins i tot l'accés als parcs infantils, sempre que es compleixin les mesures de seguretat, higiene i distància.

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, va explicar que va rebre «amb tristesa, certa inquietud i una lògica preocupació» la decisió de confinar la comarca del Segrià. En una compareixença per valorar l'anunci del Govern, Pueyo va apel·lar a la corresponsabilitat i a la comprensió per «doblegar la corba de contagi».

Al mateix temps, va demanar a la ciutadania que limiti els seus moviments i que redueixi les activitats d'oci. Així mateix, l'alcalde va anunciar que s'incrementarà el nombre de controls policials per evitar concentracions de grups més de deu persones al carrer i als locals d'oci. L'alcalde també va dir que la setmana vinent repartiran mascaretes quirúrgiques a tothom que no en tingui, a dos punts de l'Eix Comercial.

Altres de les mesures anunciades són l'ajornament de l'obertura de les piscines municipals, mantenir tancats els centres cívics i les ludoteques, i reprogramar les activitats de Cultura Música, així com posposar les activitats de codescoberta Estiu 2020.

Així mateix, també se suspèn definitivament la Fira de Titelles que s'havia de celebrar el dia 8 de juliol. En canvi, els parcs infantils continuaran oberts, encara que s'extremaran les mesures de protecció i de neteja.