L'estat d'alarma ha obligat a canviar els terminis per renovar les targetes dels sol·licitants

L'estat d'alarma, i tancament de l'oficina d'atenció als refugiats a Manresa durant els mesos que ha estat en vigor, ha obligat a modificar els terminis per fer la petició d'asil. Les persones que han iniciat els tràmits disposen d'una targeta que els acredita com a sol·licitants que estan en espera de saber si aconseguiran l'estatus d'asilat polític.

La vigència de la targeta vermella –el document que acredita la persona com a sol·licitant d'asil– que hagi estat expedida amb anterioritat a l'estat d'alarma es prorrogarà durant set mesos, a comptar des de l'expiració d'aquest document, sempre que no hagi estat notificada negativament la resolució d'aquest procediment. Per altra banda, als qui tinguin la targeta blanca, que acredita que s'ha fet el primer pas per poder fer la sol·licitud, expedida abans de l'estat d'alarma, se'ls prorroga nou mesos des de l'expiració del document. Una mesura que s'ha aplicat per evitar una multitud de persones demanant la renovació. L'oficina per atendre els refugiats a Manresa està oberta al públic els dimarts i dijous de 9 del matí a 2 del migdia. Ara l'oficina torna a estar oberta.



Disminució de peticions

El nombre de peticions per obtenir l'asil va caure durant la pandèmia a escala estatal. La xifra de presentades al març va baixar un 44% respecte al febrer, segons l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR). Al març es van formalitzar 225 sol·licituds en punts fronterers, com Melilla, i no se'n van fer als aeroports del Prat i Barajas, on més se'n registren.

Sí que es van continuar formalitzant peticions de persones que ja són a l'Estat espanyol, encara que també van disminuir notablement respecte al febrer. Al març hi va haver 7.746 peticions d'asil, davant de les 13.565 presentades el mes anterior.