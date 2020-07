El pla per a les residències: es contractaran 1.800 treballadors més i caldrà tenir material en estoc per quatre setmanes

El Govern vol dotar de més "musculatura" les residències davant una possible segona onada de covid-19 a la tardor. Concretament, finançarà la contractació de 1.800 nous treballadors, com gerocultors i auxiliars, incrementant un 15% la ràtio de treballadors als centres residencials. A banda, també es reforçarà l'atenció als residents amb prop de 450 professionals sanitaris des de l'Atenció Primària, 163 metges i 270 infermeres. Altres mesures del pla de contingència que s'aniran implementant per preparar els centres inclouen tractar un sol positiu com un brot -caldrà fer prova PCR a tot l'entorn, tant residents com professionals-, reservar llits per aïllar casos i tenir material de protecció individual en estoc per a quatre setmanes.

Segons ha explicat en roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés, cal seguir actuant i preparar les residències per respondre "el millor possible" si hi ha un rebrot. Per això, s'ha intensificat "molt" el material de protecció individual i els centres hauran de dotar-se en els seus espais amb equipament necessari per com a mínim quatre setmanes. A més, Vergés ha ofert que s'adhereixin a la plataforma de compra descentralitzada de Salut, on es preveu un estocatge molt superior.

D'altra banda, ha recordat que és "clau" mantenir les intervencions pel control d'entrada als centres i com actuar quan hi hagi positius. En cas de sospita, ha dit, s'haurà de fer una prova PCR i si és un cas positiu genera que s'actuï com si fos un rebrot, fent prova a totes les persones que hi conviuen.

Més professionals geriàtrics

Per la seva banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha anunciat que un dels àmbits "clau" del pla de contingència passa per dotar de més "musculatura" els centres. Es contractaran 1.800 nous professionals com gerocultors i auxiliars i es reforçarà el personal d'infermeria dins de les residències amb 370 noves infermeres per garantir l'atenció 24 hores.

"A partir d'ara la infermeria de nit serà obligatòria en residències amb més de 60 places", ha explicat, afegint que el seu rol servirà també per coordinar l'atenció amb els professionals que faran suport des de l'atenció primària. A més, es reforça també la figura del responsable higienicosanitari, que tindrà capacitat d'elaborar protocols.

2.800 places reservades

Un altre àmbit destacat del pla de contingència és la reserva de places. S'incrementarà la capacitat de les residències per fer front a un rebrot a partir d'una reserva d'ocupació que permeti implementar mesures per separar i aïllar casos sospitosos o positius. En concret, es reservaran fins a 2.800 places al conjunt de Catalunya. Les residències més grans -tipus A i B- hauran de deixar un 8% de les places lliures si són públiques, un 4-5% si són privades però amb places concertades i tres places lliures si són totalment privades.

Les residències tipus C, més petites, hauran de deixar com a mínim una plaça buida. El departament d'Afers Socials assumirà el cost de les places lliures. El Homrani ha admès que la limitació d'ocupació de places farà créixer les llistes d'espera vigents per accedir a una residència.

"Ara mateix tenim en llista espera 20.800 persones (...) la reserva places ens eliminarà capacitat de donar resposta a la llista d'espera però la prioritat és assegurar al màxim la protecció de tots els residents", ha argumentat.

A més, el conseller ha indicat que es mantindrà la reubicació de persones residents a espais de suport, com hotels, per separar persones sanes de malaltes i alhora es facilitarà el retorn voluntari del resident al domicili amb familiars sempre que la persona estigui estable, no presenti símptomes i hagi donat negatiu en una prova PCR.

Atenció primària i sociosanitària

A banda dels professionals nous en residències, Vergés ha anunciat també que es reforçaran els equips d'atenció primària i intermèdia amb prop de 450 sanitaris, entre metges i infermeres, per garantir el suport en l'assistència a residents.

Són equips que treballaran de forma coordinada amb els equips propis dels centres per avaluar la situació dels residents i fer plans individuals d'intervenció. La titular de Salut ha posat en valor el paper dels sociosanitaris davant una nova onada de coronavirus com a espais que han d'estar "disposats i preparats" per atendre persones grans derivades d'una residència.

Per això, s'incrementarà la contractació de llits sociosanitaris, amb 500 llits més per tenir cura a persones grans provinents de centres residencials, hospitals o domicili que ho necessitin.

Segons han matisat els dos consellers, mentre que els 450 sanitaris de primària seran contractacions estructurals, els 1.800 nous professionals en residències hi seran gràcies a una modificació de la ràtio que estarà en vigor de forma temporal. "Estarà com a mínim en vigor mentre estiguem en aquesta situació, i després ja veurem si se li dona una estabilitat més gran o no", ha dit El Homrani.

En qualsevol cas, la idea del Govern és que el reforç de bona part dels professionals ja estigui a punt durant el mes de setembre, el moment considerat previ al risc d'una segona onada.

En paral·lel, el departament d'Afers Socials es dotarà amb 219 persones que destinaran la seva feina a fer un seguiment "més acurat de les residències, reforçar la inspecció social i fer seguiment i avaluació dels contractes programes amb els ens locals".El titular del departament ha indicat que és un programa temporal, de dos anys, ampliable a tres.

Dades residències

Segons la classificació feta pel Govern, actualment a Catalunya hi ha 761 centres residencials classificats com a verds, és a dir, "nets" de covid-19. És un 72% de les residències. Pel que fa a la resta, un 23% són classificades com a taronges (tenen algun cas positiu però està ben sectoritzat i separat dels negatius), un 4% són vermelles i un 1% estan pendents de valoració o reclassificació.

En total, s'han fet més de 106.000 proves PCR per a residents i treballadors i de tots els que han passat la malaltia, 10.805 persones grans s'han recuperat. També s'han intervingut 13 residències i s'han fet més de 54 inspeccions a 44 residències. En 2 casos s'ha apartat l'empresa encarregada de la gestió del centre.

Agència Integrada d'Atenció

Vergés i Homrani han anunciat en roda de premsa que els seus departaments comencen els treballs per la creació d'una Agència Integrada d'Atenció, per redissenyar l'atenció a les persones grans i la dependència. La idea és apostar per un abordatge "integral" de l'autonomia i la dependència de la persona, fent possible l'envelliment "quilòmetre 0", és a dir, intensificant els serveis d'atenció domiciliària i el reforç de l'atenció comunitària per evitar al màxim una resposta "institucionalitzada".

L'objectiu, ha dit Vergés, és "deixar de fragmentar l'atenció a les persones" i cuidar "millor" la gent gran.