L'Agència de Desenvolupament del Berguedà aplega productors de la comarca en un networking

Nou productors i nou establiments van participar ahir en una sessió de networking organitzada per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, amb el suport de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central Leader, en el marc del projecte Gustum i de la Xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu de la sessió va ser el foment de la producció local i de quilòmetre zero amb la finalitat que els productes de la comarca tinguin presència als establiments del territori: restaurants, comerços i allotjaments.

La sessió va consistir en una dinàmica networking en la qual es va establir un temps de 10 minuts per tal de facilitar el contacte i acords entre venedor i comprador. En la jornada hi van participar empreses de productes carnis com xai, pollastre i vedella; productes làctics com formatges, iogurts i mató; mel i cervesa artesanal. I també allotjaments i restaurants de la comarca. La jornada va finalitzar amb un vermut per acabar de tancar acords i consolidar relacions personals.

Segons Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, «la jornada compleix els compromisos adquirits durant la pandèmia en què vam reunir el sector agroalimentari, el sector turístic i comercial, que ens van fer aquest encàrrec. A la tardor en farem una segona edició», va avançar Vall.