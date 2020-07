El Govern de la Generalitat avançarà 2,5 milions a les cambres aquest any

El Govern avançarà a les cambres de comerç 2,5 milions d'euros per al seu funcionament, segons va explicar ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, en una reunió amb el Consell de Cambres. El cap de l'executiu també va debatre amb els representants dels ens camerals el text del futur decret llei que regularà el seu paper institucional i representativitat, i que s'ha d'aprovar properament al consell executiu. Així mateix, durant la reunió el Govern ha presentat a les cambres les línies mestres del pla de reactivació econòmica endegat per l'executiu. Els 2,5 milions d'euros, si s'aprova el decret, s'hauran de repartir entre les 13 cambres catalanes, i estaran vinculats a les activitats d'urgència que s'han de fer per promoure la reactivació econòmica. La proposta de decret llei serà un reconeixement de la representativitat de les cambres en els òrgans de la Generalitat, per permetre'ls la participació, i també regularà el finançament mínim que han de tenir per poder dur a terme les seves activitats en el context actual de crisi.