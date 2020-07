L'ús de la mascareta serà obligatori a Catalunya a partir de demà

A partir d'aquest dijous, a Catalunya caldrà portar mascareta en espais públics, tant a l'interior com a l'exterior i encara que es pugui respectar la distància de seguretat. Així ho ha anunciat en seu parlamentària el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha donat per fet que el comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) aprovarà aquesta mesura en la reunió que celebrarà avui, dimecres.



Ahir dimarts, la consellera de Salut, Alba Vergés, va proposar l'ús obligatori de mascaretes sempre, dins i fora i encara que es mantinguin les distàncies, per combatre el relaxament de part de la població i evitar la propagació de la pandèmia.