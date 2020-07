Junqueras descarta participar en un Govern tripartit que inclogui el PSC

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat a tretze anys de presó pel Tribunal Suprem pel referèndum il·legal de l'1-O, ha descartat aquest dijous l'opció que els republicans participin en un futur Govern tripartit que inclogui el PSC. En resposta a un qüestionari escrit del programa "Tot es mou", de TV3, Junqueras respon sobre un pacte de Govern amb el PSC: "És impossible. Mai podrà haver-hi un Govern amb un partit que menysprea els ciutadans i els seus drets".

I prossegueix, en referència a JxCat i el seu pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona: "nosaltres no farem pactes com sí que s'han fet a d'altres organismes del país". Preguntat sobre la possibilitat que en una futura coalició ERC s'aliï amb els comuns, Junqueras ha evitat una resposta clara i ha dit que caldria preguntar-li a l'alcaldessa de Barcelona, i persona amb més influència en els comuns, Ada Colau.

Junqueras ha advertit que qui vulgui compartir Govern amb ERC haurà d'acceptar les línies vermelles republicanes, que són "el dret a decidir" i "la independència". D'altra banda, sobre si reeditarien una aliança amb l'entorn postconvergent després de les futures eleccions catalanes, encara sense data, el líder d'ERC ha dit que "les forces independentistes estan obligades a trobar-se" malgrat "tots els matisos de cada força".

"Les forces independentistes han de formar front comú", ha assenyalat Junqueras, qui ha afegit que perquè no continuïn els xocs entre ERC i JxCat cal que tots dos entorns "s'asseguin a parlar" i tracin "una estratègia compartida per als propers mesos". Finalment, sobre la taula de diàleg entre l'executiu autonòmic i la Moncloa, Junqueras ha assenyalat que "un cop passada l'emergència sanitària, la taula s'ha de convocar de manera imminent".

"Evidentment no va d'un dia, però s'ha de convocar aquest segona trobada perquè si no el missatge que quedarà és el del menyspreu del PSOE pel diàleg i la seva aposta pels pactes amb la dreta més reaccionària", ha considerat. "Encara esperem una proposta del Govern central que no passi per l'autoritarisme i la repressió", ha afegit el líder dels republicans, en tercer grau penitenciari, per a qui "l'única solució al conflicte polític" passa per "acabar amb la repressió, tornar a la política, donar veu als catalans", així com per "l'amnistia i l'autodeterminació".