L'irlandès Donohoe s'imposa a Calviño i és elegit nou president de l'Eurogrup

El ministre de Finances d'Irlanda, Paschal Donohoe, s'ha imposat a la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, en la votació per fer-se amb la presidència de l'Eurogrup. Donohoe, que assumirà el càrrec a partir del 13 de juliol, serà així el successor del portuguès Mario Centeno després d'obtenir els mínim 10 vots necessaris en una votació que s'ha celebrat de manera secreta per via telemàtica. Donohoe assumeix la presidència de les reunions dels ministres de Finances de la zona euro en un moment crucial per a l'eurozona, que es troba en una recessió sense precedents a causa de la covid-19 i amb unes previsions econòmiques que cada cop apunten a un major impacte econòmic de la pandèmia.

L'irlandès s'ha imposat a Calviño en segona votació, després que cap dels candidats hagi obtingut els mínim 10 vots necessaris en la primera ronda. Es tracta del segon cop que Espanya intenta assumir la presidència de l'Eurogrup i no ho aconsegueix. L'anterior vegada va ser amb el ministre Luis de Guindos l'any 2015.

Donohoe i Calviño han competit també amb la candidatura del luxemburguès Pierre Gramegna, que ha intentat per segon cop esdevenir president de l'Eurogrup, després que ja s'hi presentés també el 2017, quan va guanyar Centeno. Gramegna s'ha retirat després de la primera votació en ser informat dels suport que havia obtingut.

En la cursa per la presidència de l'Eurogrup, Donohoe, que acaba de renovar com a ministre de Finances del seu país, ha defensat la seva candidatura com a "constructor de ponts". També ha posat en valor la posició moderada d'Irlanda en les negociacions en un moment crucial en l'àmbit econòmic per a l'eurozona.

En guanyar la votació, Donohe esdevé el quart president en la història de l'Eurogrup, càrrec que han exercit abans el portuguès Mario Centeno, l'holandès Jeroen Dijsselbloem i el luxemburguès Jean-Claude Juncker.