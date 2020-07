Torra supedita el diàleg al fet que Sánchez accepti parlar de «la data i les condicions» d'un referèndum

El president de la Generalitat, Quim Torra, va posar condicions de nou ahir perquè es pugui celebrar una segona reunió de la taula de diàleg entre el Govern i l'executiu espanyol. Durant la sessió de control del ple del Parlament, ERC va reclamar al president que «posi data» a aquesta nova trobada, que l'independentisme «no doni excuses» perquè l'Estat pugui dilatar els tempos en la negociació, i que «lideri» amb el vicepresident, Pere Aragonès, la preparació de l'estratègia conjunta.

Torra, en la seva resposta, va deixar clar que per facilitar la celebració de la reunió i agendar-la, Pedro Sánchez i el govern espa-nyol haurien d'acceptar que es parlés de «la data i les condicions» d'un referèndum d'autodeterminació.



Consens independentista

Per al president, el «consens» de l'independentisme rau en «l'autodeterminació i l'amnistia», i aquesta ha de ser la base de les reunions amb l'Estat. Torra, que va matisar que prefereix «parlar de negociació que de diàleg, perquè dialogar per dialogar no té sentit», va remarcar que des que va començar la taula «res no ha canviat amb la repressió o l'autodeterminació». «Estem igual que en temps de Rajoy», va dir. En aquest sentit, Torra va assegurar que ha de quedar molt clar que «els objectes de la negociació amb l'Estat són la data i les condicions pel referèndum a Catalunya».