Decau la proposta de reprovació a El Homrani per la gestió de les residències durant la covid-19 després de tres empats

La proposta de resolució de PSC i CatECP per reprovar el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per la gestió de les residències durant la covid-19 ha decaigut després de tres empats a 65. El ple monogràfic d'aquest divendres ha votat les propostes dels grups, i la cambra ha evitat reprovar El Homrani gràcies a l'abstenció de la CUP i els vots en contra de JxCat i ERC. Els dos grups proposants, Cs i PPC hi han votat a favor. El PPC també havia proposat que el Parlament constatés la "irresponsabilitat política" del Govern amb la gestió de les residències. Però també ha decaigut després d'un altre triple empat idèntic: 65 vots a favor (Cs, PSC, CatECP i PPC), 65 en contra (JxCat i ERC) i 4 abstencions (CUP).

Els grups del PSC-Units i CatECP han transaccionat les seves propostes de resolució sobre la reprovació del conseller. En la primera volta de la votació, el ple ha registrat dos empats consecutius a 65, després de l'abstenció de la CUP-CC. Cal tenir en compte que JxCat i ERC sumen un vot menys perquè al president de la Generalitat, Quim Torra, se li ha retirat la condició de diputat i no pot votar. En produir-se l'empat, el ple monogràfic sobre les residències s'ha suspès durant 15 minuts per tornar a repetir la votació. En la represa, l'empat s'ha repetit i la proposta de resolució ha decaigut i, per tant, no s'ha aprovat.

Socialistes i comuns també han transaccionat una proposta que demanava que el Govern inclogués, en la modificació pressupostària del 2020, les partides d'inversió "necessàries" per a construir 1.000 noves places de residència en nous equipaments públics de gestió directa per part de la Generalitat. Aquesta votació ha tornat a decaure per un nou triple empat.

La cambra també ha fet decaure la proposta del PPC que constatava la "mala gestió" del Govern en l'àmbit residencial, pel mateix triple empat. El text dels populars criticava la "irresponsabilitat política del Govern per no adoptar, des de l'inici de la crisi sanitària, les mesures necessàries per garantir l'accés a l'atenció hospitalària als residents de les residències per a gent gran".

"Abstenció crítica" cupaire

Fonts de la CUP-CC han explicat a l'ACN que han fet una "abstenció crítica" per una qüestió de "prioritats" a l'hora de focalitzar la "problemàtica sistèmica" del debat. Els anticapitalistes consideren que hi ha un "problema estructural" amb la gestió de les residències que s'ha evidenciat durant la crisi de la covid-19, i que aquí és on s'ha de focalitzar l'objecte.

"Volem determinar a través de la comissió fins on arriben les responsabilitats de cadascú i depurar-les de forma efectiva. Centrar-ho en el conseller és desviar l'atenció del problema estructural: 40 anys de polítiques neoliberals, amb privatitzacions i retallades, que tenen incidència directa en la vida de les persones", han argumentat des del subgrup cupaire.