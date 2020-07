Torrent critica la decisió judicial sobre el Segrià (Lleida): «No comparteixo l'escrit»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat la decisió de la jutgessa del Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida, en funcions de guàrdia, que no va ratificar el confinament que va aprovar el Govern pel rebrot de coronavirus a la comarca del Segrià (Lleida): "No comparteixo l'escrit de la Fiscalia i ni de la jutgessa".

En una entrevista aquest dilluns a TV3 que ha recollit Europa Press, ha assegurat que la decisió de la Generalitat de prohibir entrar i sortir a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat "no és un capritx".

Ha defensat que aquesta decisió està fonamentada en dades epidemiològiques i criteris sanitaris i que la Generalitat és l'administració "més qualificada, és qui coneix més la realitat" del territori.

"Haurien de respectar la decisions tècniques basades en dades i aquest criteri de subsidiarietat", ha insistit el president del Parlament, que ha explicat que el Govern s'ha reunit aquest dilluns i aviat donarà més dades i farà el que calgui per preservar la salut de la ciutadania, en les seves paraules.

Torrent ha sostingut que "si es prenen determinades decisions, per dures que puguin semblar, són per a la salut de la ciutadania", i ha subratllat que aquest pic de contagis al Segrià no era previsible, perquè la corba s'havia superat.

"Estar preparats vol dir poder prendre decisions que es puguin aplicar i que puguin ser efectives", ha reclamat Torrent, que ha afegit que s'haurà de fer balanç quan se superi aquest brot, que ha qualificat d'inesperat.

Ha criticat que durant l'emergència sanitària hi ha hagut partidisme en tots els partits polítics: "Aquesta és una crítica generalitzada i també una autocrítica", i ha destacat que el Parlament hagi aprovat per unanimitat 18 mesures per a les residències de gent gran.