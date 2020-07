Experts adverteixen que la demora en confinar el Segrià provocarà un augment de casos

La epidemiòloga de l'Hospital Clínic de Barcelona Anna Villena i l'investigador del grup Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya Enric Álvarez han alertat aquest dilluns que la demora en aplicar el confinament a la comarca lleidatana de Segrià provocarà un augment de casos de Covid-19.

En una entrevista a TV3, els dos experts han assegurat estar "nerviosos" per les conseqüències negatives de veto de la jutge, que en un primer moment va impedir confinar la zona en considerar aquesta mesura "desproporcionada" i "indiscriminada".

"Quan veiem aquestes coses ens posem molt nerviosos, aquestes 48 hores poden marcar una diferència important", ha assenyalat Álvarez, que ha recordat el creixement de casos en els últims dies per posar en relleu l'impacte de la demora.

D'altra banda, Villena ha assenyalat que totes les unitats de l'Hospital Clínic, així com de la resta d'hospitals catalans, ja tenen sobre la taula el "pla de reescalada" per preparar-se per "coses pitjors".

Encara que en el cas del Segrià han coincidit a assenyalar que el contagi comunitari impedeix controlar els brots únicament amb el seguiment de casos i que s'han de prendre mesures més dràstiques, tots dos experts han afirmat que a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) encara hi hauria marge per la contenció si es destinen els recursos de tota la regió sanitària metropolitana sud.

No obstant això, a nivell global, Villena ha reconegut que no hi ha prou recursos per fer els estudis de contactes necessaris, ja que la epidemiòloga ha xifrat en uns 2.000 els professionals necessaris i actualment només hi ha disponibles prop de 200.