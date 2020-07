La Generalitat amplia en 1.230 milions d'euros els pressupostos del 2020

La Generalitat ha aprovat una primera ampliació de 1.230 milions en els pressupostos de la Generalitat per a aquest any per afrontar els costos de la pandèmia.

El vicepresident Pere Aragonès així ho va explicar durant una conferència al Cercle d'Economia.

Segons va informar El Periódico, després de ser presentat pel president del Cercle d'Economia, Javier Faus, Aragonès va explicar aquesta mesura amb recursos que procedeixen del fons COVID acordat pel Govern central, que van dirigits a la sanitat, l'estímul econòmic i «determinats serveis imprescindibles».

El gruix anirà destinat a despeses extraordinàries contretes com a conseqüència de la crisi del conronavirus. En aquest apartat va esmentar el pla de transformació digital del sistema educatiu que s'ha posat en marxa i que permetrà fer «el salt que calia fer en tres a cinc anys a només un».

Aragonès va destacar que «en moments complicats les administracions han de posar tota la seva fortalesa al servei de la ciutadania. Aquesta ampliació de crèdit és la primera de les previstes i tindrà com a guia el pla per a la reactivació econòmica que estarà llest a finals de mes.