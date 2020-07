El gran consum creixerà més del 5% el 2020, segons Nielsen

El mercat de gran consum a Espanya creixerà més del 5% el 2020, segons les previsions de la consultora Nielsen, que apunten també que durant el segon semestre s'alentirà el creixement disparat durant el confinament.

En el pic de la pandèmia, les compres als establiments de gran consum van créixer el 29% en les jornades prèvies a les mesures més extremes, i el 17% durant el confinament.

En tot cas, el creixement del 5% per al 2020 suposarà un augment de tres punts respecte al registrat l'any passat, quan el gran consum va créixer el 2,4%.

Tot i això, Nielsen avisa que aquest any és «complex per predir el comportament del consumidor», que en el 43% dels casos canviarà els seus hàbits de cuinar i menjar.

En aquest sentit, Nielsen apunta que hi ha dos tipus de consumidors en l'era post-covid: l'acomodat i l'ajustat.

El primer busca productes premium, i viure una experiència en els centres de gran consum, compra més menjar a domicili o per emportar i inverteix en tecnologia.

El segon, en canvi, ha vist com la pandèmia afectava la seva butxaca i busca les promocions. A més, també serà més propens a canviar de marca.

La directora general de Nielsen Iberia, Patricia Daimiel, va dir ahir que el mercat ha d'analitzar si s'ha adaptat prou a aquest nou perfil de consumidors. «Aquest moment tan complex és també una oportunitat per analitzar la proposta de valor al consumidor. A vegades, va bé una mica de caos per ordenar la casa per dins», va afirmar en un comunicat.

Daimiel també va explicar durant la presentació de l'informe que «el mercat ha de plantejar-se si, davant la dicotomia en el consumidor, el seu porfoli de marques, varietats i formats està adaptat i si pot proporcionar innovació rellevant a tots dos targets».

«Aquesta podria ser una bona ocasió per fer una anàlisi estratègica de l'assortiment si parlem des de la perspectiva del distribuïdor», va concloure Daimiel.