Supercoop Manresa celebrarà els 500 socis a la Festa del Tomàquet

El proper dia 25 de juliol se celebrarà, a la plaça exterior del mercat de Puigmercadal, la Festa del Tomàquet del Bages. Supercoop Manresa hi serà amb una paradeta al mercat i organitzant visites guiades al futur espai del supermercat comunitari. A l'exterior de la plaça hi haurà un punt d'informació sobre Supercoop Manresa, i des d'allà es faran rutes en grups de 10 persones a les futures instal·lacions. En la visita hi participarà l'artista Susanna Ayala, també sòcia de Supercoop Manresa, que pintarà un mural en què apareixeran els noms de les més de 500 persones que ja s'hi han associat.