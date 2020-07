El Regne Unit posarà en quarantena els viatgers provinents d'Espanya

Més males notícies per al sector turístic. El Regne Unit reimposarà la quarantena obligatòria de 14 dies per a tots els viatgers que provinguin de l'Estat espanyol. Així ho va anunciar ahir el Govern escocès, que va explicar que la decisió busca «reduir el risc de transmissió» del virus. A més, a través d'un comunicat el Govern escocès va assegurar que la mesura també s'aplicarà a Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord. La BBC ja havia avançat que Anglaterra preveia anunciar la mateixa decisió en les properes hores.

Segons el comunicat, Espanya serà eliminat de la llista de països exempts de coronavirus després que les darreres dades d'evolució de la pandèmia indiquessin un increment en el nombre de casos. La mesura entrarà en vigor aquesta mitjanit de dissabte. «Això demostra que aquests assumptes estan subjectes a canvis a curt termini, el meu consell és tenir precaució amb els viatges no essencials a l'estranger», va dir la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, a través de Twitter.

El Govern del Regne Unit va aprovar a mitjan juny la imposició d'una quarantena per a viatgers britànics que tornaven al país, però després de les pressions del sector turístic i de l'aviació, l'Executiu i les autoritats regionals van aprovar llistes de països de destinació exempts d'haver de complir aquestes mesures.

Altres països europeus miren amb preocupació l'evolució dels rebrots de l'Estat espanyol, una de les principals destinacions turístiques. Per aquest motiu més estats s'han sumat a la recomanació de França de no visitar l'Estat espanyol o les zones més afectades per l'expansió de la pandèmia.

Bèlgica prohibeix als seus ciutadans visitar Lleida i Osca, segons ha informat el ministeri d'Exteriors del país, que inclou aquestes dues demarcacions en una llista on també inclou diverses regions de Portugal i Leicester, al Regne Unit. A més, qualsevol ciutadà provinent de Lleida s'ha de fer obligatòriament un test PCR i ha de complir una quarantena de 14 dies en arribar a Bèlgica. El test i la quarantena es recomanen, tot i que no s'exigeixen, en cas de tornar d'altres zones de Catalunya. La decisió dels belgues se suma a la recomanació del primer ministre francès de no viatjar a Catalunya per la crisi de la covid-19.

Noruega també ha pres mesures. El país nòrdic va anunciar que els viatgers procedents d'Espanya o Andorra hauran de fer una quarantena de 10 dies en arribar al país pel repunt de casos de covid-19. Així, les persones que arriben al país des d'ahir hauran de fer aïllament després que el Govern noruec hagi exclòs Espanya dels estats europeus que considera que tenen un risc de contagi «baix». Noruega actualitza la informació cada 14 dies.

França va ser el primer país europeu en moure fitxa davant el preocupant augment de contagiats a diferents punts de l'Estat espanyol i el primer ministre, Jean Castex, va demanar als ciutadans francesos que no visitin Catalu-nya. Tot i això, França ha decidit no tancar les fronteres.

El sector turístic català tem que les mesures i les recomanacions que han fet diferents països europeus tinguin el seu efecte i turistes que tenien pensat venir a passar-hi uns dies cancel·lin les reserves. L'Agència Catalana de Turisme ha tingut el 20% de cancel·lacions.