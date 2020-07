El jutge imputa Corinna Larsen per investigar si va contractar Villarejo

El jutge Manuel García Castellón va imputar ahir l'amiga de Joan Carles I Corinna Larsen i la va citar el 8 de setembre en la peça en la qual investiga les gravacions de les converses que va mantenir amb l'excomissari José Villarejo, en què ella parlava dels comptes del rei emèrit a Suïssa. El magistrat de l'Audiència Nacional va acordar la reobertura d'aquesta peça, anomenada Carol i que és la número 5 del cas Villarejo, i també va cridar a declarar per al setembre com a imputats l'excomissari José Villarejo, el seu soci Rafael Redondo i l'expresident de Telefónica Juan Villalonga.

El jutge va explicar que ha acordat reobrir aquesta peça, arxivada el 7 de setembre de 2018, després de rebre els informes policials en què s'han analitzat els arxius d'àudio de Corinna trobats en els domicilis de Villarejo i Redondo i la sol·licitud de cooperació judicial remesa per la Fiscalia suïssa en relació amb aquests fets, pels quals el Ministeri Públic d'aquell país demanava la col·laboració per la connexió entre els fets de les dues investigacions.

La reobertura, explica el jutge, es dirigeix en concret a aclarir la possible existència d'un encàrrec per part de Corinna al senyor Villarejo, encàrrec que vindria referit a l'obtenció a Espanya d'unes dades corresponents a una persona de nacionalitat espanyola, així com demanar totes les circumstàncies que van poder envoltar aquest fet, «sense perjudici que això ens pugui portar a altres tipus d'infraccions».

En una de les converses mantingudes entre Villarejo i Corinna, aquesta li exposa les seves inquietuds respecte una assistent personal espanyola que podria estar filtrant informació sobre la seva vida privada. Villarejo, després de recomanar que revisés les seves trucades i missatges per saber amb qui parlava, li va vendre els seus serveis explicant que tenia els millors especialistes del món.

En aquest sentit, el jutge considera que ha de esbrinar si l'encàrrec va arribar a materialitzar-se i si es va abonar una quantitat per això, el que podria constituir delictes de suborn actiu i passiu en els quals podrien haver intervingut els investigats pels delictes comesos a Espanya.

En aquesta conversa al·ludeixen a un tal Juan, que es creu que és Villalonga, en aparèixer al principi d'altres gravacions, com la persona que va posar en contacte Corinna amb Villarejo i qui, segons l'excomissari, li va dir que havia de defensar Larsen «a mort». L'amiga del rei li va donar totes les dades personals de l'assistent que li va demanar Villarejo, nom, cognoms, estat civil, i l'excomissari es va comprometre a tenir dades sobre ella en un mes.