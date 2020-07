Què diuen els titulars en paper d'aquest dimarts?

Les restriccions sobre el turisme espanyol per la covid-19 centren bona part de les portades d'aquest dimarts, 28 de juliol. Regió7 dedica avui el seu titular principal a l'acomiadament de treballadors pel tancament de Vilafruns: "Una altra subcontractada d'ICL presenta un ERO per acomiadar 32 treballadors". La fotografia és per al conseller d'Exteriors, Bernat Solé, que ahir va visitar Manresa. El diari també destaca el reclam que va fer ahir el president Quim Torra per evitar un nou confinament i els retrats de la gent gran d'Avià de la francesa Séverine Sajous.

'Regió7': "Una altra subcontractada d'ICL presenta un ERO per acomiadar 32 treballadors"

'El País': "El Reino Unido endurece su veto a España y pide no viajar a las islas"

'El Periódico': "El sector turístic es juga 8.700 milions"

'Diari de Girona': "El Far-Vilamalla preveu atraure 2.000 llocs de feina d'empreses com Amazon"

'El Punt Avui': "Últim avís"

'La Razón': "Reino Unido ningunea a Sánchez: desaconseja ahora viajar a las islas"

'Ara': "El Regne Unit també desaconsella viatjar a Balears i Canàries"

'ABC': "Corinna Larsen, imputada por posibles encargos a Villarejo"

'El Mundo': "Moncloa exige apartar al Rey Emérito antes de negociar los Presupuestos"

'La Vanguardia': "Rebuig europeu al veto britànic a Espanya, que s'estén a les illes"