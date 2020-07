El Govern prohibeix els 'botellons' amb sancions de fins a 15.000 euros

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, va anunciar ahir que, per indicacions del Procicat, queden «prohibits els botellons a tot Catalunya» i que l'incompliment d'aquesta norma serà sancionat amb multes d'entre 3.000 i 15.000 euros.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Budó va remarcar que «per raons de salut pública no es podran beure begudes alcohòliques a l'espai públic» i que correspon als ajuntaments vetllar pel compliment d'aquesta resolució del Procicat, amb la imposició de multes, si cal. Si bé hi ha municipis catalans que, a través de les seves ordenances, ja prohibeixen el consum en grup d'alcohol al carrer, Budó va subratllar que aquesta mesura no és generalitzada a tot Catalunya.

Per aquest motiu, el Govern veu necessari establir aquesta norma per tal de «donar cobertura» als municipis en els quals no hi ha una «prohibició explícita», de manera que aquests consistoris puguin disposar de les «eines per actuar i sancionar» davant grups que beuen al carrer. La consellera va precisar que la prohibició afecta el «consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais públics».

Aquesta nova mesura arriba després que el Govern decretés el tancament de sales de festa i discoteques a tot el territori per frenar l'expansió del coronavirus, ja que la situació epidemiològica a Catalunya és «preocupant», va recordar Budó. El Govern té en el punt de mira els joves perquè considera que és el col·lectiu que més ha relaxat les mesures de prevenció durant la desescalada, així que, després de tancar locals d'oci nocturn, vol evitar que el consum d'alcohol en grup es desplaci al carrer.

D'altra banda, la consellera i portaveu va assegurar també que «aquesta setmana» el Procicat aplicarà canvis en les prohibicions i restriccions que va dictar per als espectacles culturals i per als centres de pràctica esportiva. Així, va anunciar que «es revisarà» la instrucció en vigor, que permet establir «excepcionalitats» a cada espectacle però que comporta «una gran burocràcia». «Les dades epidemiològiques acompa-nyen per poder actuar d'aquesta manera, per tant, aquesta setmana es presentarà aquesta revisió de les mesures per a la cultura i l'esport», va dir, i va recordar que a tots els espectacles que s'excepcionen i es poden celebrar es garanteix «un espai segur, la distància entre assistents, mesures d'higiene i mascareta, i el compliment del pla sectorial de contingència».

Finalment, preguntada per la viabilitat d'acabar buscant algun sistema de rastreig a través del telèfon mòbil, Budó va defensar que «qualsevol aplicatiu que ajudi a rastrejar i evitar rebrots s'ha d'estudiar». Davant els dubtes que alguns experts plantegen sobre l'ètica i la intimitat que es vulneraria, Budó té clar que «la intimitat queda en un altre pla quan es porta el telèfon a tot arreu».