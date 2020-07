L'AVT demana presó permanent a 2 dels 3 acusats pels atemptats del 17A

L'AVT ha demanat presó permanent revisable per a dos dels tres acusats en relació amb els atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils (Baix Camp), en considerar-los coautors dels 15 assassinats perpetrats en aquesta massacre, tot i no haver estat processats per aquests delictes, pels quals tampoc els acusa la Fiscalia.

És la primera vegada que una acusació, com la que exerceix l'Associació Víctimes del Terrorisme en aquesta causa, sol·licita la imposició per delictes de terrorisme de la pena de presó permanent des de la seva introducció en el Codi Penal.

En el seu escrit, a què ha tingut accés Efe, l'AVT demana aquesta pena per a dos dels tres únics acusats en relació amb els atemptats, en haver mort la major part dels integrants de la cèl·lula en l'explosió del xalet d'Alcanar (Montsià) en el qual fabricaven explosius o abatuts pels Mossos d'Esquadra.

Es tracta de Mohamed Houli Chemlal, supervivent de l'explosió a Alcanar, i Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes morts i al nom dels quals es va llogar la furgoneta utilitzada a la Rambla, que conduïa Younes Abouyaaqoub, abatut pels Mossos.

Cap dels acusats ha estat processat com a responsable dels 15 morts i 150 ferits en la massacre, ja que els presumptes autors materials van morir, i, després de recórrer l'AVT i altres acusacions, l'Audiència Nacional va rebutjar ampliar pels delictes d'assassinat amb el vistiplau de la Fiscalia.

No obstant això, l'Audiència va deixar la porta oberta a poder acusar per aquests delictes malgrat no estar processats per ells i ara l'AVT confirma que acusarà per això en el seu escrit dirigit a la secció tercera penal, que ha d'assenyalar encara la data del judici.

Així, mentre que la Fiscalia demana per a aquests dos acusats 36 i 41 anys de presó per delictes d'integració en organització terrorista, tinença d'armes i explosius, i temptativa d'estralls pels plans de la cèl·lula d'atemptar contra la Sagrada Família, l'AVT els demana presó permanent pels 15 assassinats.

A aquesta pena li suma 2.116 anys de presó pels 150 assassinats en grau de temptativa, 12 anys de presó per integració, 20 anys per estralls terroristes, 15 per dipòsit d'explosius i 510 anys pels 34 delictes de lesions en relació a les persones a les que va afectar la segona explosió a Alcanar durant les tasques de desenrunament, fonamentalment a mossos i bombers.

Per al tercer acusat, Said Ben Iazza, l'AVT manté la mateixa acusació que la Fiscalia i el considera responsable d'un delicte de col·laboració amb organització terrorista pel qual reclama una condemna de 10 anys de presó, tot i que li afegeix també un delicte de dipòsit d'explosius pel qual demana a més 15 anys de presó.

A l'igual que la fiscal de el cas, l'AVT creu que els dos principals acusats integraven la cèl·lula de Ripoll que es va formar a partir del 2015 al voltant de la figura de l'imam d'aquesta localitat Abdelbaky És Satty, mort a Alcanar.

En canvi, en contra del que opina la Fiscalia, l'AVT els creu responsables dels atemptats perquè els dos van acceptar al costat de la resta dels membres de la cèl·lula la proposta que els va fer És Satty "entre finals de 2016 i inicis de 2017" de cometre "diversos atemptats de grans dimensions" a Catalunya.

"Per a la realització dels atemptats van decidir confeccionar material explosiu", seguint les instruccions obtingudes per l'imam a internet, "començant amb l'adquisició i emmagatzematge dels precursors necessaris per a la seva fabricació", compres en la qual va participar Houli Chemlal, recorda l'escrit .

La cèl·lula es va establir com a base en una casa a Gombrèn (Ripollès), que havien okupat i on celebraven les reunions, habitatge en què van ser identificades "tres petjades latents" de Houli Chemlal, a qui se situa traslladant estris des d'aquesta casa a la d'Alcanar, on va resultar ferit en l'explosió que es va produir abans dels atemptats.

Pel que fa a Oukabir, l'AVT sosté que, "en execució del pla convingut i en funció de les tasques assignades" i "amb ple coneixement que la finalitat de lloguer de la furgoneta no era altre que ser utilitzada per a la comissió dels actes terroristes", va procedir a llogar-la per l'autor de l'atropellament a la Rambla, a qui" no li era possible formalitzar el lloguer donada la seva insuficient edat".

Sobre Ben Iazza, l'AVT creu que va lliurar voluntàriament, "amb plena consciència del que se li havia sol·licitat", el seu document d'identitat "perquè fos utilitzat per uns dels terroristes -Youssef Aalla- per a l'adquisició de gran quantitat de peròxid d'hidrogen "per a la confecció dels explosius," deixant-li igualment un vehicle apte per al transport del que s'havia comprat".