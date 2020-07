Urkullu assisteix finalment a la Conferència de Presidents de la Rioja

El lehendakari, Íñigo Urkullu, acudeix finalment a la Conferència de Presidents de San Millán de la Cogolla, a la Rioja, aquest divendres. Segons han confirmat fonts de la Moncloa, el lehendakari ha decidit finalment participar en la trobada. Ho fa després d'haver assolit un acord sobre la senda de dèficit i la capacitat d'endeutament de les institucions basques, segons fonts del govern basc, que expliquen que s'ha desencallat "després de setmanes d'intensa negociació". Concretament, el pacte implica que l'objectiu de dèficit d'Euskadi per al 2020 serà del 2,6% i el de deute públic del 15,9%, "després de la valoració de l'impacte de la disminució d'ingressos per la caiguda de l'activitat econòmica".

La xifra s'haurà de ratificar a la Comissió Mixta de concert econòmic que es reunirà la primera quinzena de setembre, segons han signat els dos executius. També han acordat la possibilitat de modificar aquests objectius si hi ha un canvi "significatiu" en les previsions macroeconòmiques no atribuïbles a decisions del govern basc.

Qui no hi serà és el president de la Generalitat, Quim Torra, que ahir va comunicar per carta a Pedro Sánchez que no hi aniria i va demanar-li una reunió telemàtica "de president a president" la setmana que ve per tractar temes pendents i el pla de reactivació de Catalunya.