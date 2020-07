La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, abandona la direcció del partit

La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha abandonat la direcció del partit, segons confirmen fonts del Partit Demòcrata. Nogueras ha liderat, des de la direcció, el sector que aposta perquè el PDeCAT transiti cap al nou partit liderat per Carles Puigdemont. Però amb el congrés fundacional de la nova formació en marxa, encara no hi ha acord entre JxCat i el partit presidit per David Bonvehí. La també diputada del Congrés i pròxima a Puigdemont ha fet tàndem amb Bonvehí des del juliol del 2018.