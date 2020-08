Les farmàcies demanen ampliar la seva responsabilitat en salut pública

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya ha proposat tenir un paper actiu en la detecció de problemes de salut pública, i ha presentat davant el departament de Salut un marc normatiu que ampliï les responsabilitats d'aquest col·lectiu. Així, la FEFAC ha sol·licitat l'accés del farmacèutic comunitari al pla de medicació global dels pacients, prèvia autorització, per poder dur a terme una atenció farmacèutica «amb totes les garanties de seguretat i incidir de forma planificada en la millora de l'acompliment terapèutic». Entre altres accions, la FEFAC aposta per seguir desenvolupant un paper actiu en la detecció de problemes de salut, com els cribratges, campanyes de prevenció i promoció de la salut i també en la millora de la cobertura de vacunació. També demanen que les vies de col·laboració que s'han obert durant la crisi de la Covid-19 continuïn, i que es compti amb les farmàcies i els seus professionals.