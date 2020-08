Declaren l'estat de desastre en una zona d'Austràlia

? Les autoritats d'Austràlia van anunciar un toc de queda nocturn a la ciutat de Melbourne i van declarar la situació de desastre a l'estat de Victòria (sud-est) a causa de l'«inacceptablement alt» nombre de casos de coronavirus durant les últimes setmanes. El primer ministre de l'estat, Daniel Andrews, va detallar que durant les últimes 24 hores s'havien detectat 671 casos i 7 morts a causa de la Covid-19, abans d'afegir que hi ha molts casos en els quals la font de contagi és desconeguda. «Aquesta transmissió comunitària és en molts casos el nostre major repte i la raó per la qual hem d'avançar cap a un nou paquet de mesures», va explicar. A Melbourne, durant el toc de queda, els ciutadans només podran sortir de casa per treballar.