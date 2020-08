Detenen el cap d'un treballador mort per un cop de calor

La Guàrdia Civil va detenir ahir el cap del jornaler nicaragüenc de 42 anys, migrant en situació irregular a Espanya, que dissabte va ser deixat al centre de salut de Llorca, després de ser portat allà en furgoneta amb un sever cop de calor que li va provocar la mort.

L'arrestat és un equatorià de 50 anys, titular d'una empresa que porta quadrilles de temporers a treballar al camp, que s'enfronta a una acusació com a presumpte autor d'un delicte contra els drets dels treballadors per no tenir-lo donat d'alta a la Seguretat Social quan treballava en una finca de la pedania d'El Esparragal, a Puerto Lumbreras, localitat limítrofa amb Llorca.

El 112 va informar que va rebre des d'urgències del centre de salut Lorca-Sutullena la petició d'una ambulància medicalitzada amb millors mitjans per atendre un home en roba de treball deixat sense companyia i en molt mal estat a aquestes instal·lacions, on després va quedar inconscient i va morir mentre el tractaven els sanitaris. La comarca on es van produir els fets estava en alerta taronja per temperatures màximes extremes.