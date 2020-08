ERC vol que la Generalitat sigui acusació particular en el cas del 3%

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, proposa que la Generalitat es personi com a acusació particular en el cas 3%, de presumpta corrupció, que afecta l'antiga CDC, el PDeCAT i diversos membres d'aquests partits. La decisió arriba després que aquesta setmana hagi finalitzat la interlocutòria del jutge, Jose de la Mata, que posa fi a la investigació que va arrencar el 2015.

«Si hi ha hagut algun perjudici públic dels recursos, hem d'anar fins al final», va apuntar el republicà que va apel·lar a la «responsabilitat» institucional: «No entendríem que es fes una altra cosa». Va dir que traslladarà la petició a tots els àmbits de l'Executiu i es va mostrar convençut que obtindrà la «complicitat» de la resta de representants públics.

Pere Aragonès va destacar que, un cop acabat el procediment judicial, hi ha indicis que apunten que existeixen una sèrie d'obres públiques implicades en el presumpte cas de corrupció. Va considerar que són les administracions les que han de vetllar perquè tots els diners públics tornin a les arques d'on van sortir.

Tot plegat després que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès anunciés divendres la seva intenció de personar-se com acusació particular en aquesta causa, en considerar que n'ha sortit perjudicat». Aragonès va avançar que les pròximes setmanes es treballarà «per fer aquesta personació i defensar els interessos dels ciutadans». Des del seu punt de vista, aquesta és la responsabilitat de l'Executiu català.

«No entendríem que féssim una altra cosa», va explicar Aragonès. És per això que traslladarà aquesta petició a tots els àmbits del Govern que tenen competències que es podrien haver vist afectades per aquest presumpte cas de corrupció.

Del llistat, que té almenys 31 adjudicacions d'obra pública sospitoses entre el 2008 i 2012, hi ha diverses dubtes que suposen un greuge econòmic per a l'administració. El vicepresident avala que s'analitzi el «grau de perjudici» que pot haver afectat la Generalitat, amb una estratègia de defensa d'acord amb els recursos jurídics de què es disposa.

«Hem de fer el possible perquè els diners tornin al servei de la ciutadania i que puguin ser invertits en aspectes com escoles o seguretat», va afegir. En aquest sentit, va destacar que està convençut que s'arribarà a un acord des del Govern per tirar endavant la defensa: «Segur que compto amb la responsabilitat i la complicitat de tots els responsables públics de la Generalitat», va concloure.