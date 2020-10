La confirmació de la inhabilitació de Torra aboca Catalunya a quatre mesos de provisionalitat

El Tribunal Suprem va confirmar ahir el que era ja una decisió anunciada, i va condemnar a un any i mig d'inhabilitació a Quim Torra. D'aquesta manera, Torra es converteix en el primer president de la Generalitat els últims 40 anys que, en exercici del seu càrrec, és inhabilitat i ha de abandonar-lo abans d'acabar el seu mandat. Torra es veu obligat així a deixa el càrrec de president sense que estigui previst investir un substitut, cosa que aboca Catalunya a quatre mesos de provisionalitat, en plena pandèmia i amb el 7 de febrer com a possible horitzó electoral. La decisió del Tribunal Suprem, tot i esperada, va provocar una onada de protestes a tot el territori, que van acabar amb alguns incidents a Barcelona.

La sentència no va agafar ningú desprevingut al Palau de la Generalitat, on des de fa dies ja es preparaven davant d'aquesta confirmació de la condemna, amb un informe dels serveis jurídics de la Generalitat sobre la taula, que indicava que la inhabilitació seria efectiva quan se li notifiqués oficialment.

Abans de les 2 de la tarda, el Suprem va donar a conèixer la seva sentència, en la qual confirma la condemna d'inhabilitació a Torra per desobeir de forma «contumaç i obstinada» la Junta Electoral Central, que el va obligar a retirar les pancartes de suport als presos del procés d'edificis públics en període electoral. En la sentència, l'alt tribunal desestima per unanimitat el recurs de cassació de Torra contra la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'inhabilitació especial i multa de 30.000 euros per un delicte de desobediència.

La notificació va arribar a mans de Torra -que es va negar a firmar-la- cap a les 5 de la tarda, poc després que el TSJC declarés efectiva la inhabilitació de Torra des d'ahir mateix. Abans d'abandonar el Palau de la Generalitat, Torra es va reunir amb tots els consellers d'el Govern, inclòs el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, que ja exerceix des d'ahir com a substitut de el president fins que no tingui lloc una nova investidura. Va ser una reunió informal -perquè amb la notificació enviada pel TSJC la inhabilitació de Torra ja era efectiva- i, acompanyat pels consellers, va comparèixer després a la Galeria Gòtica de Palau per denunciar que ha estat «depurat del càrrec per un cop ordit pels poders de l'Estat espanyol».

Torra va afirmar que «l'única manera d'avançar és a través de la ruptura democràtica» i va cridar els catalans a prendre les properes eleccions com «un punt d'inflexió, un nou plebiscit i un nou mandat que confirmi el referèndum de l'1- O». Torra va manifestar la seva «convicció» que «un dels obstacles per a la independència és la mateixa autonomia», en la que «el Parlament no publica les resolucions que s'aproven i on el Govern veu com el seu president és depurat del càrrec per un cop ordit pels poders de l'Estat espanyol». Per al ja expresident català, «l'única manera d'avançar és a través de la ruptura democràtica, com l'1 d'octubre i el 3 d'octubre i el 27 d'octubre -del 2017-». «L'única garantia de deixar enrere el règim del 78 és el moviment independentista català, i l'única garantia del moviment independentista català és la ciutadania compromesa i organitzada", va afegir Torra.

A les 19.20 hores, acompanyat per la seva dona i envoltat pels membres de Govern, Torra va abandonar el Palau de la Generalitat per l'accés principal de la plaça Sant Jaume de Barcelona, on el van acompanyar unes 1.700 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, convocades per les entitats independentistes.

La formalització de la nova situació política arribarà en les pròximes hores amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat -i en el Diari Oficial de la Generalitat- d'un reial decret amb el cessament de el president i la convocatòria d'una reunió de Govern en funcions, en la qual s'aprovarà un decret per oficialitzar que el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, passa a ser el «president substitut interí» fins a una nova investidura. En paral·lel, s'obrirà un termini de 10 dies perquè el president de Parlament, Roger Torrent, obriu consultes amb els grups per si tenen intenció de presentar un candidat a la investidura.

JxCat i ERC van registrar ahir mateix una petició de convocatòria d'un ple específic del Parlament per abordar la sentència del Tribunal Suprem i que hi intervingui Quim Torra. Atès el caràcter monogràfic que tindria aquest ple, ja que seria només per debatre sobre la inhabilitació, els dos grups independentistes consideren que Torra -que tampoc és diputat autonòmic- ha de ser «convidat a comparèixer i intervenir en el ple, per la seva significació institucional».