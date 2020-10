Cinc manifestants detinguts durant els aldarulls dels CDR al centre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al vespre al centre de Barcelona cinc persones per la seva suposada participació en els aldarulls durant la manifestació dels CDR contra la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. La mobilització s'ha apropat a la Delegació del govern espanyol a Catalunya, on s'han llençat objectes contra la policia. A continuació centenars de manifestants han irromput al parc de la Ciutadella, que ja estava tancat al públic, i també han llençat objectes contra els antiavalots que protegien el Parlament. Finalment, a la Ronda Sant Pere, alguns manifestants han cremat contenidors. Una sisena persona ha estat arrestada per un requeriment judicial per robatori.

La sentència del Suprem va provocar manifestacions en diverses ciutats del país. En algunes, a la nit, es van viure incidents (com a Lleida i Sabadell). A Barcelona, centenars de manifestants convocats pels CDR es van concentrar al Parc de la Ciutadella, on van rebentar el tancament de les portes d'un dels accessos, per accedir al parc, i van protagonitzar moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra, a les portes de Parlament.

A l'interior de parc, els CDR van llançar als agents pedres i material d'obra que van trobar a terra, de manera que els Mossos van advertir per megafonia que cessés el llançament d'objectes o en cas contrari haurien d'intervenir. Poc abans de les 22.00, els CDR van anar sortint del parc sense que els agents antiavalots haguessin realitzat càrregues.

La marxa dels CDR a Barcelona, convocada a Jardinets de Gràcia, va començar amb l'ocupació de la calçada a l'avinguda Diagonal poc abans de les 20.00 hores, entre crits d'«Independència», «1-O, ni oblit ni perdó» i «els car-rers seran sempre les nostres», així com una pancarta amb el lema «Ni un pas enrere, independència». Els manifestants es van moure per diverses vies de districte de l'Eixample de Barcelona, primer pel passeig de Gràcia, van continuar pel carrer València i van girar el carrer Girona, per després seguir pel carrer Mallorca.

En alguns moments del recorregut, els CDR van increpar els agents dels Mossos que els tallaven el pas cap a la seu de la delegació de Govern, al carrer Mallorca, i els van cridar «No us mereixeu la senyera que porteu» o «pim pam pum, que no en quedi ni un». La tensió va anar augmentant després que uns manifestants llancessin un petard i caps de porc cap a la línia dels Mossos i tallessin un carrer amb unes jardineres que es van trobar en una vorera. Posteriorment, els manifestants es van adreçar cap al Parlament.

Ja al final de la nit, les desenes de manifestants que quedaven en la protesta van cremar mitja dotzena de contenidors a la ronda Sant Pere. Els Mossos d'Esquadra els van dispersar perseguint-los amb les furgonetes. Durant les protestes a Barcelona, els Mossos d'Esquadra van detenir almenys cinc persones.