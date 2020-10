Investiguen la dona de Josep Maria Mainat per intentar assassinar-lo mentre dormia

Angela Dobrowolski, la dona del productor musical Josep Maria Mainat, va ser detinguda de nou pels Mossos d'Esquadra el 21 de setembre acusada de falsificar la signatura del seu marit per cobrar dos xecs, vint dies després que suposadament intentés assassinar-lo. Segons fonts pròximes al cas, després d'aquesta segona detenció, com va passar amb la primera, la investigada va passar a disposició del jutjat, que la va deixar en llibertat amb càr-recs, acusada d'un delicte de falsedat documental.

Aquesta segona causa contra Dobrowolski discorre en paral·lel a la que investiga el titular de jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona, davant les sospites que el mes de juny passat la dona hauria intentat assassinar-lo injectant-li insulina mentre dormia per provocar-li un coma.

Pel suposat intent d'assassinat, la detinguda va comparèixer al principi del mes d'agost davant el jutjat de guàrdia, que va decidir deixar-la en llibertat provisional amb l'obligació de presentar-se setmanalment al jutjat, tot i que la Fiscalia –Mainat encara no estava personat com a acusació particular– havia sol·licitat presó preventiva per a ella.

La investigació sobre Dobrowolski es va iniciar arran de l'informe que va remetre al jutjat de guàrdia l'hospital on Mainat va ser ingressat després del coma hipoglucèmic que va patir el mes de juny, atès que la situació del pacient i les circumstàncies de l'atac van suscitar les sospites dels metges. Mentre Mainat estava ingressat, els Mossos d'Esquadra van prendre declaració a Pol Mainat, fill de Josep Maria Mainat i de la seva anterior dona, Rosa Maria Sardà, que va morir el juny passat, i van practicar altres diligències que els van portar a detenir Dobrowolski com a presumpta autora de l'intent d'assassinat.

També el jutjat d'instrucció ha encarregat diligències per esbrinar el que ha passat i té previst prendre declaració com a testimonis al mateix Mainat, al personal del SEM que el va atendre després de tenir el coma i als metges que el van examinar un cop va ingressar al centre hospitalari.

Els investigadors sospiten que la dona, de 37 anys, va intentar assassinar el marit, de 72 i amb qui ja no convivia, després de descobrir que havia iniciat els tràmits de divorci, que podien excloure-la d'una herència multimilionària.