El PDeCAT manté la demanda contra JxCat pels drets de la marca de Junts

El PDeCAT manté la demanda contra JxCat pels drets de la marca Junts per Catalunya, malgrat que les mesures cautelars que demanava a la jutge han estat denegades.

El 25 de setembre, els equips jurídics de JxCat i el PDeCAT van protagonitzar un intercanvi de retrets als jutjats a la vista de la demanda del PDeCAT a JxCat per la suposada apropiació de la marca per part del partit de l'expresident Carles Puigdemont.

En un comunicat, el PDeCAT va informar de la resolució judicial que «denega» les mesures cautelars que demanava, de manera que no se suspèn l'ús de la marca per part de JxCat, una decisió que la formació demòcrata va dir que «respecta».

No obstant això, el PDeCAT es manté «ferm en la convicció que ha actuat correctament» i, a l'espera de la sentència definitiva, la demanda presentada «continua endavant al jutjat de primera instància número 3 de Barcelona».

«Amb independència que el Partit Demòcrata pugui exercir una acció judicial o no per aquest tema, el Partit Demòcrata lamenta la situació creada per una actuació que considera irregular i poc ètica que va denunciar en el seu dia i que va quedar acreditada en la vista de mesures cautelars», recalca el comunicat.

A partir d'ara, afegeix el comunicat del partit, «el plet judicial seguirà el seu curs» i el PDeCAT «acreditarà la seva condició d'interessat legítim a l'efecte que es concedeixi la revocació dels acords presos en relació amb Junts per Catalunya».

Coalició

Paral·lelament, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va negar ahir que mantingui «converses oficials» amb el PDeCAT, que presideix el bagenc David Bonvehí, i també va rebutjar la possibilitat d'anar en coalició a les eleccions catalanes. Segons Sànchez, a JxCat hi cap «tota persona que tingui un compromís amb la independència i vulgui ajudar a tirar endavant un projecte per a la reactivació econòmica».

En relació amb les sensibilitats ideològiques, considera que volen que totes es recullin en els seus partits. «Volem que dins de JxCat tothom es pugui sentir còmode, i la majoria de persones que han participat i defensat JxCat en anteriors eleccions continuaran incorporades en el coixí electoral i el suport social que tindrem a les urnes», va afirmar.

Quan van preguntar-li si és viable una coalició amb el PDeCAT, Sànchez ho va descartar perquè el que volen és «sumar persones, incorporar totes les tradicions de l'independentisme i sobiranisme» a JxCat.