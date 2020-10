Veïns reclamen més consciència en trobades de joves

Les associacions de veïns de Berga també mostren la seva preocupació per l'elevat l'índex de rebrot del Berguedà. Els veïns estan especialment alarmats pel comportament dels més joves en aquesta situació de pandèmia. Jordi Travé, president de l'Associació de Veïns del Tossalet, ha explicat a Regió7 que «la preocupació dels barris de la ciutat se centra especialment en els 'botellons' i les concentració del jovent a la nit. N'hem parlat amb la Policia Local i ja hem fet algunes reunions. Al final, aquí hi havia sales de festes, i ara que està prohibit el jovent ha d'anar a algun lloc. No sé com s'ha de solucionar». Travé demana al sector més jove de la població que siguin responsable amb el seu comportament i afirma que la policia de la ciutat poca cosa hi pot fer, ja que els joves van d'una banda a l'altra. «Si voltes a la nit per Berga pots trobar set o vuit llocs on hi ha reunions de la canalla sense mascaretes. Haurien de ser una mica més responsables, separar-se i no tenir tant contacte».