El Berguedà té l'índex més elevat d'estudiants confinats de la Catalunya Central

Amb el 0,56% el Berguedà és la comarca de la Catalunya Central que actualment té un índex més elevat d'escolars confinats en relació amb la població total del territori. El segueixen la Cerdanya, amb un índex de 0,30%, l'Anoia amb 0,24% i el Bages amb 0,22%. Tot i els casos existents, el departament d'Educació valora positivament les mesures i els protocols establerts per contenir la covid-19 a les aules de la Catalunya Central després de tres setmanes de curs escolar. El confinament i el desconfinament continu de nous grups bombolla arreu del territori entra dins de la nova normalitat en el context de pandèmia i pel que fa a la coordinació amb el departament de Salut se segueixen polint detalls per facilitar la ràpida execució de PCR que evitin una gran transmissió comunitària.

Dolors Collell, directora territorial d'Educació a la Catalunya Central, ha explicat a Regió7 que «hem iniciat el curs amb normalitat dins el context de la covid-19. Els centres estan aplicant molt bé els protocols i pel que fa a la coordinació amb Salut, evidentment s'han de fer ajustaments, però també està funcionant». En el moment en el que Salut detecta un positiu de covid-19 en un alumne, s'obliga a confinar tot el grup bombolla amb el que aquest es reuneix cada dia a l'aula i posteriorment es realitzen les proves PCR a tot el col·lectiu. «S'estan fent moltes PCR a les aules. Ara com mara hi ha 85 grups confinats a la Catalunya Central -Osona inclòs- d'un total de 4.994 grups bombolla. Per tant és un percentatge petit però que hem d'acceptar que s'anirà renovant. Tenint en compte les dades de l'inici de curs, el nombre està baixant, ja que també anem desconfinant molts grups en quarantenes més breus, de 10 dies», explica Collell.

Les xifres de contagis de covid-19 i de grups escolars confinats entren dins de les previsions que ambdós departaments abans d'iniciar el curs el 14 de setembre. Passats aquest dies, però, Educació assegura que el ràpid tractament dels contagis a l'escola s'ha convertit en una manera eficient de tallar les transmissions i de descobrir casos asimptomàtics. «El que ha passat és el que era previsible i el que nosaltres havíem estat treballant amb Salut. Érem conscients de que la covid-19 té transmissió comunitària i que per tant això es traslladaria a les escoles. El que hem vist, i s'ha corroborat és que el que fa l'escola és contribuir a tallar la cadena de transmissió perquè la detecció es fa molt ràpida i el fet de poder confinar aquests grups bombolla ajuda al control de la transmissió comunitària», explica.

Els alumnes que han de fer la quarantena un cop detectat el positiu al grup bombolla es troben unes directrius establertes per les escoles per fer classes virtuals. A diferència del mes de març, la planificació prèvia ha fet que les escoles tinguin organitzat el que han de fer els alumnes. Collell afirma que gràcies a aquesta planificació hi ha una bona continuïtat educativa des de casa. «Quan vam tancar els centres al març va ser molt traumàtic perquè no vam tenir temps de res. Ara els centres tenen molt ben definits el seus plans B i quan marxen a casa els alumnes ja ho fan amb un material i amb les explicacions dels tutors de quina activitat educativa hauran de fer. Això dona més tranquil·litat», opina. Collell afegeix que la bona predisposició dels alumnes també està ajudant a gestionar aquesta nova normalitat. «Els alumnes tenien ganes de tornar a l'escola, realment ho trobaven a faltar», acaba.