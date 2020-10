Budó no veu «voluntat real de diàleg» del Govern espanyol

La consellera de la Presidència del Govern català, Meritxell Budó, ha tret importància a la data de la pròxima taula de diàleg i si es podrà reunir abans de les eleccions del 14 de febrer.

En una roda de premsa posterior al Consell Executiu, Budó va defensar que no es tracta de fixar dates sinó de «voluntat real de diàleg» i de resoldre el conflicte polític.

Una voluntat que, segons va dir la consellera de la Presidència, no veu per part del govern espanyol. «En aquests moments amb un president Sánchez que sembla que dona suport a la monarquia corrupta i un PSOE que ni s'immuta davant la inhabilitació de Quim Torra, em fa l'efecte que voluntat real de diàleg no hi és», va concloure.

Segons va afegir Budó, l'executiu espanyol ho hauria de demostrar fixant un ordre del dia amb autodeterminació i amnistia.