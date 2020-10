El Govern permet a les discoteques reobrir però sense pista de ball

La Generalitat va acordar ahir que les discoteques puguin reobrir fins a les tres de la matinada, però sense utilitzar les pistes de ball, encara que podran dur a terme tasques de bar o actuacions en directe sempre que es respectin les garanties i distància de seguretat contra el coronavirus.

Segons les patronals d'oci nocturn Fecasarm i Fecalón, l'acord assolit ahir en una reunió amb la Generalitat permetrà l'obertura limitada fins a les tres de la matinada i les pistes de ball hauran d'estar ocupades per taules i cadires o només cadires i amb una capacitat del local que no podrà sobrepassar el 50%. En les actuacions en directe el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint, i a més serà obligatori portar a terme un registre d'assistents i hi haurà d'haver gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents.

En concret, les activitats recreatives musicals que es beneficiaran d'aquest acord són les que tenen llicència de discoteca, sala de ball, sala de festa, bar musical, cafè teatre, cafè concert, sala de concerts, establiments especials, discoteques de joves, karaokes i sales de festes amb espectacle i concerts per a petits, segons les patronals.

Fecasarm va valorar positivament l'obertura dels locals d'oci nocturn a Catalunya, encara que critica que la decisió arriba «massa tard». El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, va destacar que, amb aquesta decisió, Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que permet la reobertura dels locals d'oci nocturn. Amb tot, considera que la decisió arriba «tard i amb un horari massa restringit».