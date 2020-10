Illa reconeix que hi ha «una certa discrepància» amb la Comunitat de Madrid

va qualificar de «molt preocupant» la situació del coronavirus al conjunt de l'Estat en vista a la incidència general. «El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties situa en 60 casos el llindar per a prendre accions i a partir de 250 amb mesures dràstiques. A Espanya estem entorn de 270, algunes comunitats autònomes amb xifres molt més altes. Per tant, cal actuar. Cal valorar els indicadors en el seu conjunt, no de manera mecànica», va agregar.

El ministre va reconèixer «una certa discrepància amb alguns responsables polítics» en referència a la Comunitat de Madrid, però va defensar que, en general, «en l'àmbit de la Sanitat amb els consellers hi ha hagut un enteniment molt ampli».