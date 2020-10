La justícia anul·la el confinament de Madrid i l'enduriment de les mesures ordenades per Sanitat

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha denegat la ratificació del confinament de Madrid i nou municipis més així com l'enduriment de les restriccions que va ordenar el Ministeri de Sanitat. El tribunal considera que l'ordre dictada pel govern espanyol, sense el consens del Consell Interterritorial de Salut, afecta els drets fonamentals.

Segons el TSJM, aquesta limitació de drets fonamentals no es pot fer mitjançant una ordre ministerial i cal que el Congrés dels Diputats ratifiqui prèviament les mesures. "Els drets fonamentals que la Constitució atribueix als ciutadans no poden veure's afectats per cap ingerència estatal no autoritzada pels seus representants mitjançant una disposició amb rang de llei", diu la interlocutòria.